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Türkiye'nin gücüne güç kattı! İşte 2023 yılında TSK envanterine giren yerli ve milli silahlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 12:36
Güncelleme:30.12.2023 12:36
Türkiye yerli ve milli Savunma Sanayii’nde kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. 2023 yılında TSK envanterine çok önemli yerli ve milli silahlar girdi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

İŞTE 2023'TE ENVANTERE GİREN SİLAHLAR

- YERLİ AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ TCG ANADOLU

- MİLLİ AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ PROJESİ (MİLGEM)

- MİLLİ DENİZ TOPU

- BARKAN VE BARKAN 2 İNSANSIZ KARA ARAÇLARI

- İKİ YENİ NESİL FIRTINA OBÜSÜ

- GÖZDE GÜDÜM KİTİ

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