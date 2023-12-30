Türkiye'nin gücüne güç kattı! İşte 2023 yılında TSK envanterine giren yerli ve milli silahlar

Türkiye yerli ve milli Savunma Sanayii’nde kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. 2023 yılında TSK envanterine çok önemli yerli ve milli silahlar girdi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

İŞTE 2023'TE ENVANTERE GİREN SİLAHLAR

- YERLİ AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ TCG ANADOLU

- MİLLİ AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ PROJESİ (MİLGEM)

- MİLLİ DENİZ TOPU

- BARKAN VE BARKAN 2 İNSANSIZ KARA ARAÇLARI

- İKİ YENİ NESİL FIRTINA OBÜSÜ

- GÖZDE GÜDÜM KİTİ