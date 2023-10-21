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Türkiye'nin garantörlük formülü! Garantörlük formülü nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 10:20
İsrail-Gazze gerilimi sürerken, Türkiye garantörlük formülünü masaya getirdi. Peki bu öneriye hangi ülkeler destek verdi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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