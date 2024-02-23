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Türkiye’nin diri fay haritası güncellendi! Uzmanlar Bursa’da yeni ve diri fay hattı keşfetti! Uzunluğu 90 kilometre olası deprem de büyüklüğü 7.3

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 00:53
Marmara bölgesine unutulmaması gereken deprem gerçeği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bursa'da 7'den büyük şiddette deprem üretebilecek aktif bir fay olduğu ileri sürüldü. Bilim adamları bu zamana kadar bilinmeyen Bursa’daki yeni fay hattının Kayapa'dan Yenişehir’e 90 kilometre uzunluğunda olduğunu ve olası depremde ise 7.3 büyüklüğünde bir deprem oluşturacağını ileri sürdü. Deprem Uzmanı Aydın Büyüksaraç yeni fay hattı hakkında ki detayları A Haber’de anlattı.
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