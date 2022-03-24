Türkiye’den süpersonik İHA hamlesi! TUŞAŞ tarafından geliştirildi

İnsansız hava aracı teknolojisinde milli projelerle adından söz ettiren Türkiye, bu alandaki başarısını katlamaya devam ediyor. Türk Savunma Sanayii, TUŞAŞ'ın ürettiği süpersonik İHA ile göklerde bir kez daha tarih yazmaya hazırlanıyor. Test çalışmaları devam eden süpersonik İHA, ses hızına ulaşabilecek ve kritik görevler üstlenecek.

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