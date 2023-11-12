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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Gazze için yapılan yardımlarının en büyüğü Mısır’a varıyor

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Giriş: 12.11.2023 18:43
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivillere yönelik katliamı durmak bilmezken, bölgede ateşkes ve diplomasi temasını ilk günden beri sürdüren Türkiye'den mazlumlara yardım eli gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde İzmir'den Gazze için gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemiye yönelik, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır’a varıyor.” dedi.
Türkiye’den Gazze’ye yardım eli!
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli!
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