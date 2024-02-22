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Türkiye’den ABD’ye mühimmat hattı! ABD’de Türk şirketler obüs mermisi üretecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 16:09
Türkiye'nin, Amerikan Savunma Bakanlığı ile yaptığı 'mühimmat üretimi' iş birliğine ilişkin detaylar netleşti. Pentagon, Türk şirketlerle ortak obüs mermisi üretilecek olan tesislerin 2025'te faaliyete geçeceğini duyurdu.
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