Türkiye’den ABD’ye mühimmat hattı! ABD’de Türk şirketler obüs mermisi üretecek

Türkiye'nin, Amerikan Savunma Bakanlığı ile yaptığı 'mühimmat üretimi' iş birliğine ilişkin detaylar netleşti. Pentagon, Türk şirketlerle ortak obüs mermisi üretilecek olan tesislerin 2025'te faaliyete geçeceğini duyurdu.

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