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Türkiye’de yaşayan Lübnanlılar endişeli! A Haber'e anlattılar

Türkiye’de yaşayan Lübnanlılar endişeli! A Haber'e anlattılar

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 09:44
İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal girişimi başka ülkelerde yaşayan Lübnanlıları da tedirgin ediyor. Türkiye'de 5 bine yakın Lübnanlı yaşıyor. İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından onların da akılları ülkelerinde ve ailelerinde. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, o Lübnanlılara mikrofon uzattı ve bakın Lübnanlılar o saldırılara ilişkin neler söyledi...
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