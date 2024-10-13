Türkiye’de yaşayan Lübnanlılar endişeli! A Haber'e anlattılar

İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal girişimi başka ülkelerde yaşayan Lübnanlıları da tedirgin ediyor. Türkiye'de 5 bine yakın Lübnanlı yaşıyor. İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından onların da akılları ülkelerinde ve ailelerinde. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, o Lübnanlılara mikrofon uzattı ve bakın Lübnanlılar o saldırılara ilişkin neler söyledi...

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