Türkiye'de teknolojide yeni dönem: 5G için tarihi imza!

Türkiye, mobil haberleşme tarihinde devrim niteliğinde bir adım atarak 5G teknolojisine resmen merhaba diyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek tarihi törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi tüm dünyaya ilan ediliyor. Yarın itibarıyla 81 ilde kademeli olarak başlayacak bu yeni dönem, internet hızını 10 kat artırırken sanayiden sağlığa, fınanstan eğitime kadar her alanda dijital bir dönüşümün kapılarını aralayacak.