Türkiye’de kontrollü normalleşme dönemi başladı! Bilim Kurulu üyesi Pınar Okyay A Haber’de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin merakla beklediği kararları açıkladı. Buna göre ‘çok yüksek riskli’ iller dışındaki tüm şehirlerde restoran, lokanta ve kafeterya gibi mekanlar 07.00-19.00 arası, yüzde 50 kapasite ile açılacak. Yüz yüze eğitim yapıalcak. Kararları A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay değerlendirdi.