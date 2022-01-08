Türkiye’de istikrara karşı müdahale teşebbüsleri! Prof. Dr. Cemal Zehir A Haber’de anlattı

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, Türkiye’de istikrara karşı yürütülen müdahale teşebbüslerini anlattı. 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat çeken Zehir, önemli tespitlerde bulundu.

A Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Cemal Zehir, uzun yıllardır sürdürülen istikrara karşı müdahale teşebbüsleriyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Prof. Dr. Cemal Zehir'in açıklamaları şu şekilde:

Prof. Dr. Cemal Zehir, ''2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin 236 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası vardı ve AK Parti büyük krizler sonrası iktidara geldi. Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı ilk senesinde ve 2007 yılına gelene kadar yüzde 7.5 büyüme ortalamasını yakaladı. AK Parti bir şeyi daha ortaya koydu. 2023 vizyonu. Türkiye o dönem 9 ila 11 arası büyümeler de gördü. Baktılar ki AK Parti iktidarı başarılı olacak küresel güçler hemen bir kapatma davasını devreye soktu. '' ifadelerini kullanırken olayları kronolojik bir sıralamayla anlattı.