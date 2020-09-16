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Son dakika: 16 Eylül günlük yeni vaka sayısı açıklandı | İyileşenlerin sayısındaki artış dikkat çekti
Son dakika haberleri... Türkiye'nin 16 Eylül Çarşamba gününe ait günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Bakan Koca'nın canlı yayında paylaştığı verilere göre bugün 112 bin test yapılırken 1771 kişiye yeni tanı konuldu. 63 kişi hayatını kaybederken 1342 kişi sağlığına kavuştu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...