Bakan Koca: "Bugüne kadar duymak istediğiniz haberi söylemenin vakti geldi" dedi ve canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugüne kadar duymak istediğiniz haberi söylemenin vakti geldi, söylemenin vakti geldi. Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek" diye konuştu. İşte Bakan Koca'nın vatandaşları heyecanlandıran o açıklamanın detayları...

Sağlık Bakanı Koca, "Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek" diye konuştu.

Bakan Koca, aşı çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Bilim dünyası yıl sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikir.

(Kovid-19 ile mücadele) Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık."