Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, "Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salgında 6 ayın geride bırakıldığını ifade eden Koca, Türkiye'de virüse 10 Mart'ta rastlanıldığını, 17 Mart'ta koronavirüs sebebiyle ilk kaybın verildiğini, o gün itibarıyla pozitif çıkan test sayısının 98 olduğunu söyledi.

Salgın sebebiyle ölüm gerçeğinin tanındığı ilk vefattan sonra çok şeyin yaşandığını dile getiren Koca, kaybedilen ilk hastadan sonra 7 bin 185 hayatın daha benzer şekilde son bulduğunu belirtti.

Bakan Koca, bugün ağır hasta sayısının 1300'ün üzerinde olduğunu vurgulayarak, toplam vaka sayısının ise 100 binleri bulduğuna, insanlığın olaylardan çıkaracağı derslerin tüm dünyada ihmal edildiğine ve salgının giderek tırmandığına dikkati çekti.

Koca, "Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde koronavirüs tanısı konulan kişi sayısının 29 milyon 500 bini geçtiğini, hayatını kaybeden insan sayısının ise 1 milyona yaklaştığını hatırlatan Koca, "Salgında İngiltere 41 bin 637, İtalya 35 bin 624, Fransa 30 bin 950, İspanya 29 bin 848, Belçika 9 bin 927, Almanya 9 bin 437 kayıp verdi. Vefat sayımız, Türkiye'nin kıyaslanabileceği Almanya gibi ülkeler dikkate alındığında, tedavide bir başarı gösterdiğimizi ortaya koymaktadır." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin 6 ay, dünyanın ise 31 Aralık'tan bu yana yaklaşık 9 aydır devam eden salgın mücadelesinde, toplumların duygularının benzerlikler gösterdiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Toplumlar, bu salgını sadece kendi başlarına gelmiş bir felaket olarak algılıyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık, hayatın yavaşlayışına karşı öfke duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla baş başa. Yaşlılarda ölüm kaygısı, hatta suçluluk duygusu gelişmiş durumda. Yarının belirsizliğine ilişkin duygu, bugün tüm dünyada belki de en belirgin duygudur.

Asıl ilginç olansa salgının bize getirdiği izole edilmişlik hissi ve tüm bu olumsuzlukları sadece bizlerin yaşadığı yanılgısıdır. Gerçekte, düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen bir aileniz olduğu gibi sizi düşünen güçlü bir devletiniz var. Gerektiğinde size çare aramaya hazır bir sağlık ordunuz var. Karamsarlık için neden yok. Hayatsa, normal akışına dönmeye hazırlanıyor. "

"POZİTİF TANI KONULMUŞ HER KİŞİNİN TEMASLI TARAMASI YAPILMIŞTIR"

Türkiye'de Kovid-19 şüphesi olan hastanın telefon edip hastaneden randevu istediğinde, doktordan, 'Nefesin kesilmeden konuşabildiğine göre tedaviye ihtiyacın yok' cevabını aldığı bir ülke olmadığına işaret eden Koca, bazı ülkelerde yaşanılan bu olayların olmasına izin vermeyeceklerine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, salgının başından bu yana "pozitif" tanı konulan her hastanın gerekli sağlık hizmetini muntazam şekilde aldığını, almaya da devam ettiğini belirterek, "Pozitif tanı konulmuş her kişinin temaslı taraması yapılmıştır. Yapılmaya devam etmektedir. Virüsün iz sürücüleri olan filiasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır. Filiasyon ekipleri, yaptıkları taramayla maruz kaldığınız riski azaltmaya çalışmakta, karantina ve tedavinin önünü açmaktadır." şeklinde konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YÜKÜ DÖRT BEŞ KAT ARTMIŞ DURUMDA"

Salgınla mücadelede uygulanan tespit stratejisinin sağlık sistemine sorumluluk yüklediğine dikkati çeken Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor ve ister taşıyıcı ister hasta olsun sonucu pozitif olan herkesin tedavisi başlatılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı ise bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır. İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Kendinizi bir sağlık çalışanının yerine koyun. Onların cephede sizin için göğüs göğüse çarpışan kişiler olduğunu bilin. Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegane destek, kendinizi virüsten korumanızdır. Bu desteği vermek için elinizden geleni yapın. Hastanelerimize hastalığa yakalanmayarak güç verin. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Bu cephede kayıplarımız oldu. Nadir yetişen insanlarımızı, ömrünü size adayan evlatlarımızı kaybettik. Eşi benzeri olmayan fedakarlıkların sonu artık ölüm olmasın. Size sağlık personelimizden hep iyi haberler verebilmemiz için bize tedbirlere uyarak yardım edin. Yayılımın önünü keserek tüm kayıplarımızı azaltalım."

"HES UYGULAMASININ İNDİRİLMEDİĞİ CEP TELEFONU KALMAMALI"

Bakan Koca şöyle devam etti:

"HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı. Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir."

Koca, şunları kaydetti:

"Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır."

"ÇİN AŞISININ UYGULAMASINA 3 GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANINDA BAŞLANDI"

Sağlık Bakanı Koca, "Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek" diye konuştu.

Bakan Koca, aşı çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Bilim dünyası yıl sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikir.

(Kovid-19 ile mücadele) Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık."

YOĞUN BAKIM YATAK DOLULUK ORANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6." dedi.

Koca "İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Koca "(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor." şeklinde bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Koca "Tedbirleri devam ettirirsek 1 hafta, 10 gün içinde stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Koca, "(Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77.32, Batman yüzde 76.4, Sakarya yüzde 76.33, Ordu yüzde 75.98, Samsun yüzde 75.74" diye konuştu.

KOVİD-19 AŞISI YIL SONUNDA KADAR...

Bakan Koca, "(Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak." diye konuştu.

Koca, "(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "(Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir." dedi.

Fahrettin Koca "Pfizer'in çalışmasına izin verildi. İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde başlıyor." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bu yıl için değil ama gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme noktasında oldukça yol alacağımız kanaatindeyim." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, grip aşısı ile ilgili de "Bilim Kurulu, kimlere zorunlu ve ücretsiz yapılması konusunu tekrar gündemine almış durumda." diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sağlık Bakan Koca, "Sokağa çıkma yasağı şu an için söz konusu değil." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu, esnek mesaiyle ilgili sadece kamu değil özel sektörün de benzer şekilde bu uygulamanın içinde olmasını öneriyor." dedi.

OKULLARIN AÇILMASI (21 EYLÜL)

Bakan Koca okulların açılmasına ilişkin de şunları kaydetti.

"Salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama noktasında karar alabilir, şu an öyle bir durum yok. Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili '2+5 gün' şeklinde bir uygulamaya geçilecek."

Koca, "Virüs mutasyona uğramadı. Laboratuvar ortamında oldu ama ciddi anlamda insan bünyesinde etkisini azaltacak mutasyon söz konusu değil" dedi.

"DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE 11 BİNİ GEÇEN FİLYASYON EKİBİ SAHADA DEĞİL"

Koca, bundan sonraki süreçte semptomu olmayan Kovid-19 temaslılarından izole olduktan 7-8 gün sonra numune alınacağını, sonuç "negatif" çıkarsa ve semptom yoksa izolasyonun da son bulacağını bildirdi.

Bakan Koca "Türkiye'de salgınla mücadelede sağlık ordumuz, sağlık sistemimiz destanlar yazıyor ama bunu anlatmakta bazen aciz kalıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil, izole edilen kişiler takip edilmiyor, erken dönemde ilaç başlanmıyor." dedi.