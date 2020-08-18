Türkiye'de can kaybı 6 bini geçti | Sağlık Bakanı Koca 18 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinde 18 Ağustos Salı gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilerine göre salgının başından bugüne bir günde yapılan en yüksek test oranına erişildi. Bir günde 82.318 kişe test yapılırken 1.263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 20 kişinin vefat etmesiyle salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti. İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu...

18 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."