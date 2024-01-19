Türkiye yüzyılında uzaya ilk adım: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an!

Türkiye'de, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yürütülen Milli Uzay Programı kapsamında tarihi gün geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Türkiye saatiyle 00.49'da fırlatıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonunda yaptığı tarihi yolculuk başladı. İşte hayallerin gerçeğe dönüştü o muhteşem andan görüntüler...

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