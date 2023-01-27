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Türkiye Yüzyılı’nda ulaşım: Çağ atlatan eserler! A Haber ekipleri sahada

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 12:18
Türkiye dev eserlerle ulaşımda çağ atladı. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çamlıca Kulesi ve daha niceleri... A Haber ekipleri Türkiye'nin göz bebeği İstanbul Havalimanı'ndan özel yayın gerçekleştiriyor.  İşte Türkiye’de 20 yılda yapılan eserlerden bazıları…
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