03 Şubat 2023, Cuma
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Türkiye Yüzyılı’nda SANAYİ VE TEKNOLOJİ! Kalyon PV güneş panelinde öncü! Yerli güneş paneli nasıl üretiliyor?
Güneş enerjisi alanında sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı fotovoltaik panel fabrikalarından olan Kalyon PV, Avrupa'nın en büyük güneş enerji santralinin panel sağlayıcısı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Peki Kalyon PV fabrikası yerli ve milli enerjiye nasıl katkı yapıyor? Yerli güneş paneli nasıl üretiliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi değerlendirdi.