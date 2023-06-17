17 Haziran 2023, Cumartesi
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Türkiye Yüzyılı’nda Ankara’nın dış politika rotası! Türkiye’nin denge siyaseti takdir topladı
Türkiye Yüzyılı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi sandık zaferi ile başladı. Peki Türkiye'nin dış politikasını belirleyecek başlıklar neler olacak? A Haber dış haberler editörü Alp Miraç Dilek ABD-Türkiye ilişkilerinde kritik rol oynayan sıcak başlıklara mercek tuttu.