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Türkiye Yüzyılı’nda Ankara – Washington ilişkileri

A Haber
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Giriş: 02.07.2023 19:19
Türkiye Yüzyılı Başkan Recep Tayyip erdoğan'ın tarihi sandık zaferi ile başladı. Peki Türkiye'nin dış politikasını belirleyecek başlıklar neler olacak? A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek, ABD - Türkiye ilişkilerinde kritik rol oynayan sıcak başlıklara mercek tuttu.
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Türkiye Yüzyılı’nda Ankara – Washington ilişkileri
Türkiye Yüzyılı’nda Ankara – Washington ilişkileri
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