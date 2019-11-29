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29.11.2019
Türkiye ve Libya'dan flaş Akdeniz hamlesi
Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Muhtıranın hayata geçmesiyle hem Doğu Akdeniz'de olası deniz alanı kaybının önüne geçildi hem de belirlenen bölgede petrol ve doğal gaz arama/çıkarma çalışmaları konusunda Türkiye ve Libya söz sahibi oldu.
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