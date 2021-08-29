Türkiye ve Almanya arasında kritik Afganistan görüşmesi | Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşından açıklamalar

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile açıklamalarda bulundu. Alman Dışişleri Bakanı Maas, "Türkiye, (Kabil) havaalanındaki faaliyetleriyle (tahliyelere) önemli bir katkıda bulunuyor." ifadelerini kullanırken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağının altını çizdi. .