Türkiye SDG'ye karşı teyakkuza geçti! Sürecin zehirlenmesine izin verilmeyecek
"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" sürecinde kritik bir aşamaya girildi. Türkiye terör örgütü YPG/SDG'nin süreci sabote etmesini önlemek için teyakkuza geçerken, YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. Türkiye kararlı bir duruş sergileyerek süreci hızlandırıp yakından takip edecek.