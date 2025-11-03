Türkiye SDG’ye karşı teyakkuza geçti! Sürecin zehirlenmesine izin verilmeyecek

"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" sürecinde kritik bir aşamaya girildi. Türkiye terör örgütü YPG/SDG'nin süreci sabote etmesini önlemek için teyakkuza geçerken, YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu Türkiye'nin kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. Türkiye kararlı bir duruş sergileyerek süreci hızlandırıp yakından takip edecek.

