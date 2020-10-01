02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye-Libya anlaşmasının tescillenmesi ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Vehbi Baysan A Haber'de yorumladı

Türkiye-Libya anlaşmasının tescillenmesi ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Vehbi Baysan A Haber'de yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2020 23:25
Güncelleme:01.10.2020 23:49
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Vehbi Baysan, A Haber canlı yayınında Türkiye-Libya anlaşmasının tescillenmesini değerlendirdi. Dr. Baycan, "BM'nin tescil ettiği şudur; 'Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma geçerli bir anlaşmadı. Yani uluslararası hukuka uygundur.' demektir" ifadelerini kullandı.

A Haber'deki Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Vehbi Baysan, BM'nin Türkiye-Libya anlaşmasını tescil etmesini değerlendirdi.

BM'NİN TESCİLİ NE ANLAMA GELİYOR?

A Haber'de konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Vehbi Baysan, "Haritayı 2 türlü yapıyorlar. Bir tanesi Türkiye'yi bölen. Mısır ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın bir sıkıntısı var. AB bunu endors etmedi. Bu çok önemli. Mısır'da da kaygılar var. Onaylanmadı. İnsanlar Mısır'a Sisi'nin baskısından ses çıkartmıyor. Türkiye'ye de etki ettiğin için ses çıkarmıyorlar. Bir olasılık, bu anlaşma yapıldığının ertesinde Hafter dedi ki; 'Ben yönetimi ele geçirdiğimde bu anlaşmayı iptal ederim.' Mesela Hafter kazansaydı ne olacak? BM'nin tescil ettiği şudur; Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma geçerli bir anlaşmadı. Yani uluslararası hukuka uygundur." şeklinde konuştu.

Türkiye-Libya anlaşmasının tescillenmesi ne anlama geliyor?
Türkiye-Libya anlaşmasının tescillenmesi ne anlama geliyor?
BM Türkiye-Libya anlaşmasını tescilledi
BM Türkiye-Libya anlaşmasını tescilledi
27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan...
"27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan..."
İyi Parti'de Koray Aydın ve Ümit Özdağ belirsizliği sona erdi
İyi Parti'de Koray Aydın ve Ümit Özdağ belirsizliği sona erdi
Sağlık Bakanlığı 1 Ekim verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı 1 Ekim verilerini açıkladı
Azeri askerlerden net mesaj: Karabağ'da görüşürüz
Azeri askerlerden net mesaj: Karabağ'da görüşürüz
Sivilleri hedef alan Ermenistan İHA'sı düşürüldü
Sivilleri hedef alan Ermenistan İHA'sı düşürüldü
4. Kadın Konferansı'nda önemli mesaj
4. Kadın Konferansı'nda önemli mesaj
Ermenistan’a ait İHA böyle düşürüldü
Ermenistan’a ait İHA böyle düşürüldü
NATO'dan flaş Türkiye-Yunanistan açıklaması
NATO'dan flaş Türkiye-Yunanistan açıklaması
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK mağarası vuruldu
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK mağarası vuruldu
İngiltere'den 2 yeni yasak
İngiltere'den 2 yeni yasak
Daha Fazla Video Göster