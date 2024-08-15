Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Irak ile mutabakat zaptı imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu.