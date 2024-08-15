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Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Irak ile mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye-Irak güvenlik zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Irak ile mutabakat zaptı imzalandı

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Giriş: 15.08.2024 19:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu duyurdu.
Irak ile mutabakat zaptı imzalandı
Irak ile mutabakat zaptı imzalandı
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