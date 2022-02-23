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Türkiye inşa etti! Avrupa ülkeleri izledi

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 15:55
Türkiye evsiz kalan Suriyeli siviller için briket evler inşa etmeye devam ediyor. Onbinlerce briket ev inşa edilen İdlib'de Suriyeli aileler, yaşam şartları bir hayli zor olan çadırlardan kurtuldu. Kefer Lusin kampına 901 pirket ev yapan Türk Kızılayı inşa edilen evleri teslim etmeye hazırlanıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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Türkiye inşa etti! Avrupa izledi
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