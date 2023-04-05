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Türkiye hava sahasını neden kapattı? Terör tehlikesi mi var?
Ali Fuat Gökçe'nin öne çıkan sözleri:
"Irak'ın kuzeyinde 2 farklı grup var. Bir daha batıda yer alan Barzani grubu Süleymaniye bölgesini ise Talabani kontrol ediyor. Barzani ile olan ilişkilerin Süleymaniye bölgesinde görülmesi oldukça güç. Buradaki yerel güçler daha zayıf kalıyorlar. Bu nedenler terör örgütü PKK bölgede daha etkin oluyor. Bununla ilgili istihbarat raporları var.
Son olarak PKK'nın Süleymaniye Havalimanı'na sirayet etmesi ve kontrol ettiğine dair haberlerin gelmesinden sonra Türkiye hava sahasını kapattı. Buradaki sebep PKK/YPG'ye karşı Süleymaniye'yi kontrol eden güçlerin yetersiz kalması Türkiye'nin de bunu güvenlik tehdidi olarak algılanmasından kaynaklanıyor.
Bölgede oldukça büyük operasyonlar icra ediliyor. Irak'ın Kuzeyin'de batıdaki yerel güçlerde Türkiye'yi destekleyici tavırlar sergiliyor ama Süleymaniye bölgesinde bu durum zayıf bir halde seyrediyor."