Türkiye hafta sonu evde! Ekiplerin denetimleri sürüyor

Türkiye genelinde 56 saatlik kısıtlama dün saat 21 itibarıyla başlamıştı. İstanbul'un en işlek noktaları sessizliğe büründü. A Haber ekibinden Mahmut Keşan kısıtlamaya ilişkin son bilgileri aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından ekipler İstiklal Caddesi girişinde denetim yaptı. İşine gitmek isteyen ya da kısıtlamadan muaf tutulan kişiler kontrollerin ardından giriş yapabildi.

DENETİMLER ARTIRILDI

Öte yandan koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da denetimler arttırıldı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.