Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Joe Biden'a tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine bir tepki de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan da geldi. Feyzioğlu, "soykırım iftirasının yegane sebebi Türkiye'yi politik olarak yıpratmak" dedi. Biden'ın ifadelerinin iç politika sebebiyle söylenmiş bir yalan olduğunu ifade etti.

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