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Türkçe ezan zulmünün tarihe karıştığı gün

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Giriş: 16.06.2023 12:19
Bugün Türk siyasi tarihinin karanlık sayfaları olarak hatırlanan tek parti döneminin en büyük zulümlerinden Türkçe ezanın kaldırıldığı gün. 16 Haziran 1950'de, Başbakan Adnan Menderes'in yoğun çabası ile sona eren Türkçe ezan işkencesi 18 yıl sürdü. İşte o günün gazete manşetleri...
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Türkçe ezan zulmünün tarihe karıştığı gün
Türkçe ezan zulmünün tarihe karıştığı gün
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