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Türk-Yunan-İngiliz gemilerinden Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

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Giriş: 20.07.2023 13:13
TCG Gökçeada fırkateyni, İngiltere'nin HMS Duncan gemisi ve Yunanistan'ın HS Limnos gemisi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 içinde eğitimler gerçekleştirdi. 2020 yazında Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonun ardından karşı karşıya gelen Türk ve Yunan savaş gemileri, 3 yıl sonra NATO çatısı altında ortak tatbikat gerçekleştirdi.
Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat
Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
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