14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk yıldızlarının uçağı düştü! A Haber olay yerinde

Türk yıldızlarının uçağı düştü! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 17:35
Konya 3. Ana Jet Üssü’nde Türk Yıldızları'na eğitim uçağı düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü üs bölgesinde iş makinesi operatörün olan bir askeri personel şehit oldu. Son durum A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. İşte olay yerinden detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk yıldızlarının uçağı düştü!
Türk yıldızlarının uçağı düştü!
AYM’de yeni başkan 21 Mart’ta belli olacak!
AYM’de yeni başkan 21 Mart’ta belli olacak!
İnsanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor
"İnsanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor"
Başkan Erdoğan’dan Akbelen kararı!
Başkan Erdoğan'dan Akbelen kararı!
Türkiye’den Irak’a üst düzey çıkarma!
Türkiye’den Irak’a üst düzey çıkarma!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği!
Millet iradesine ipotek koymak istediler
"Millet iradesine ipotek koymak istediler"
Karadeniz’de 3 farklı noktada petrol araması!
Karadeniz’de 3 farklı noktada petrol araması!
Irak’taki zirve sonrası harekat olur mu?
Irak'taki zirve sonrası harekat olur mu?
Düşen uçağın ilk görüntüleri!
Düşen uçağın ilk görüntüleri!
Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
Türk Yıldızları uçağı inişte düştü!
Türk Yıldızları uçağı inişte düştü!
Daha Fazla Video Göster