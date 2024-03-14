14 Mart 2024, Perşembe
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Türk yıldızlarının uçağı düştü! A Haber olay yerinde
Konya 3. Ana Jet Üssü’nde Türk Yıldızları'na eğitim uçağı düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü üs bölgesinde iş makinesi operatörün olan bir askeri personel şehit oldu. Son durum A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. İşte olay yerinden detaylar…