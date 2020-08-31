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Türk Yıldızları'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı şöleni

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Giriş: 31.08.2020 18:50
Güncelleme:31.08.2020 18:50
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları Akrobasi Timi, bir kez daha hayran bıraktı. Milli Savunma Bakanlığı, Zafertepe semalarında 6 kilometre yüksekliğinde ve 15 kilometre genişliğinde ay yıldız çizildiğini vurguladı.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir gösterdi düzendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında; Dumlupınar, Zafertepe, Çalköy, Altıntaş ve Kütahya Mevkinde gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Zafertepe semalarında 6 kilometre yüksekliğinde ve 15 kilometre genişliğinde ay yıldız çizildi." ifadelerine yer verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı şöleni
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