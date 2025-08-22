22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında! Tokyo rotayı Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında! Tokyo rotayı Türkiye’ye çevirdi

Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında! Tokyo rotayı Türkiye’ye çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 08:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında savunma sanayinde 24 yılda atılan adımlar bu alandaki Türk şirketlerini zirveye taşıdı. Japonya gibi teknoloji devi bir ülke insansız hava araçları konusunda kritik bir dönüm noktasında geldi. Tokyo hükümeti gözünü Türk SİHa'larına çevirmiş durumda. Öyle ki 9 bin km öteden ilk kez bir Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. Ankara'da temaslarda bulundu. Ardından İstanbul'da Baykar tesisini ziyaret etti. Japon basınına göre bölgede Çin tehdidine karşı endişe duyan Tokyo hükümeti, savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine partner yapmaya hazırlanıyor. İşte dünyanın gözünü çevirdiği ziyaretin perde arkası.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında! Tokyo rotayı Türkiye’ye çevirdi
CHP’li vekil komşusuyla mahkemelik oldu!
CHP’li vekil komşusuyla mahkemelik oldu!
TBMM’de Terörsüz Türkiye mesaisi!
TBMM’de Terörsüz Türkiye mesaisi!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!
Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor
Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor
İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!
İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!
Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var’
"Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var'
Bakan Yumaklı: Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz
Bakan Yumaklı: "Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz"
İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
Zelenski’den Putin’le görüşme şartı!
Zelenski'den Putin'le görüşme şartı!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
12 yaşıındaki Zeynep Sut’un sır ölümü!
12 yaşıındaki Zeynep Sut'un sır ölümü!
Daha Fazla Video Göster