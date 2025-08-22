Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında! Tokyo rotayı Türkiye’ye çevirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında savunma sanayinde 24 yılda atılan adımlar bu alandaki Türk şirketlerini zirveye taşıdı. Japonya gibi teknoloji devi bir ülke insansız hava araçları konusunda kritik bir dönüm noktasında geldi. Tokyo hükümeti gözünü Türk SİHa'larına çevirmiş durumda. Öyle ki 9 bin km öteden ilk kez bir Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. Ankara'da temaslarda bulundu. Ardından İstanbul'da Baykar tesisini ziyaret etti. Japon basınına göre bölgede Çin tehdidine karşı endişe duyan Tokyo hükümeti, savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine partner yapmaya hazırlanıyor. İşte dünyanın gözünü çevirdiği ziyaretin perde arkası.

