Türk savunma sanayisinin gelişimini anlatan müze! Kurtuluş Savaşı'nı kazandıran silahlar

A Haber Kurtuluş Savaşı’nı kazandıran silahların üretildiği noktaya gitti. Müzede etkileyici hikayeler de var. Onlardan biri de Gazi Kovan. Detayları Ankara’dan Filiz Uçan Savaş Ankara'dan aktardı.

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