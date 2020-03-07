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07.03.2020

Türk Sahil Güvenlik mültecileri batırmaya çalışan Yunan botunu kovaladı

Türkiye'nin sınır kapılarını mültecilere açmasının ardından en büyük darbeyi yiyen Avrupa ülkesi Yunanistan oldu. Yunanistan, karadan ve denizden gelen mültecileri durdurmak için gerçek mermiyle saldırmaya başladı. Son olarak denizde mültecilerin botunu batırmak isteyen bir Yunan botu, Türk Sahil Güvenlikleri tarafından kovalandı.

Yunan politikacıların ırkçı yaklaşımlarının ardından emniyet güçleri mültecileri öldürmeye başladı. Özellikle Yunan polisinin gerçek mermiyle saldırıları dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİKTEN KAÇTILAR

Mültecileri denizde yakalayan Yunan bot, Türk Sahil Güvenlik tarafından fark edildi. Türk Sahil Güvenlik mültecileri batırarak öldürmek isteyen Yunan bota yaklaştı.

Türk Sahil Güvenlik ekibinin geldiğini fark eden Yunan bot hızını artırarak kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Türk Sahil Güvenlik verdiği büyük korkunun ardından Yunan botun peşini bıraktı.

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