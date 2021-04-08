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0){for(t=0;t
08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Türk Polis Teşkilatı "ATAK"a geçti! Komiser Yardımcısı Özge Karabulut Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu oldu Türk Polis Teşkilatı "ATAK"a geçti! Komiser Yardımcısı Özge Karabulut Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu oldu Giriş: 08.04.2021 15:22 Güncelleme:08.04.2021 15:26 Yerli ve milli atak helikopterleri artık Emniyet tarafından da kullanılacak. Emniyet'in envanterine 25 şubat'ta dahil edilen helikopterlerden ilkinin pilotu ise bir kadın... 28 yaşındaki Özge Karabulut mesleğe komiser olarak başladı. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın açtığı pilotluk sınavına girdi ve başarıyla tamamladı. DİĞER