Yerli ve milli atak helikopterleri artık Emniyet tarafından da kullanılacak. Emniyet'in envanterine 25 şubat'ta dahil edilen helikopterlerden ilkinin pilotu ise bir kadın... 28 yaşındaki Özge Karabulut mesleğe komiser olarak başladı. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın açtığı pilotluk sınavına girdi ve başarıyla tamamladı.

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