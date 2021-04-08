Komiser Yardımcısı Özge Karabulut Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu oldu

Türk Polis Teşkilatı, envanterine dahil ettiği Atak helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçluya karşı daha etkin mücadele veriyor. Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten gurur duymaktayım" dedi. Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha sonra Havacılık Daire Başkanlığının pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyledi.