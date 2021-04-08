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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Komiser Yardımcısı Özge Karabulut Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu oldu Komiser Yardımcısı Özge Karabulut Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu oldu
Türk Polis Teşkilatı, envanterine dahil ettiği Atak helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçluya karşı daha etkin mücadele veriyor. Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten gurur duymaktayım" dedi. Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha sonra Havacılık Daire Başkanlığının pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyledi.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 12:51
Türk Polis Teşkilatı, Atak helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı. İlk kadın taarruz helikopter pilotu Özge Karabulut, tarihe geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti.
Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu.
Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı.
Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti.