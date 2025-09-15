15 Eylül 2025, Pazartesi

Türk Kızılay Filistin'in yanında! Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz A Haber'de
Türk Kızılay Filistin’in yanında! Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz A Haber’de

Türk Kızılay Filistin'in yanında! Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz A Haber'de

Giriş: 15.09.2025 14:26
Kızılay Filistin'de Batı Şeria'da yardım faaliyetlerini yürütüyor. Çalışmaların ayrıntılarını Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, A Haber canlı yayınında anlattı. Yılmaz, “Hangi engelleme ortaya çıkmış olursa olsun Gazze’ye bir tane gıda kolisini daha fazla götürebilmenin gayretini veriyoruz.” ifadelerini kullandı.
