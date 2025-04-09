Türk hekimlerden Kırgızistan’da başarılı nakil operasyonu!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'den Kırgızistan'a giden Türk hekimler tarafında kronik böbrek yetmezliği bulunan iki Kırgız vatandaşının böbrek nakli ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Kırgız mevkidaşı Erkin Çeçeybayev ile Astana'da bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nakil ameliyatlarını gerçekleştiren Türk hekimlerle görüntülü görüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN