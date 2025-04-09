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Türk hekimlerden Kırgızistan’da başarılı nakil operasyonu!

Türk hekimlerden Kırgızistan’da başarılı nakil operasyonu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 01:43
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'den Kırgızistan'a giden Türk hekimler tarafında kronik böbrek yetmezliği bulunan iki Kırgız vatandaşının böbrek nakli ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Kırgız mevkidaşı Erkin Çeçeybayev ile Astana'da bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nakil ameliyatlarını gerçekleştiren Türk hekimlerle görüntülü görüştü.
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Türk hekimlerden Kırgızistan’da başarılı nakil operasyonu!
Türk hekimlerden Kırgızistan’da başarılı nakil operasyonu!
Türk hekimlerden Kırgızistan’da başarılı nakil operasyonu!
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