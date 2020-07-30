Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının Azerbaycan'a intikaline başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile yapılan ortak tatbikat hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak gerçekleştirdiği TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar, Azerbaycan'a intikale başladı.

Türk Hava Kuvvetleri unsuları hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı." denildi.