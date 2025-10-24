24 Ekim 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Türk güvenlik personeli Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı: Kapsamlı müzakereler yapılıyor
Türk güvenlik personeli Gazze’ye gidecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı: Kapsamlı müzakereler yapılıyor

Türk güvenlik personeli Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı: Kapsamlı müzakereler yapılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 11:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretleri sonrasında dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'e yönelik diplomatik baskının şart olduğunun altını çizerken Türkiye'nin yardımlarını Mısır üzerinden TIR ve gemilerle kesintisiz ulaştırdığını vurguladı. Gazze'nin yeniden inşası için hazırlıkların sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, bölgeye konuşlandırılması planlanan görev gücüyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü kaydetti. Öte yandan KKTC seçimlerine yönelik de konuşan Başkan Erdoğan, Tufan Erhürman'ı arayarak tebrik ettiğini ve Erhürman'ın bu hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini vurguladı. İşte detaylar...
