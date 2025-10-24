Türk güvenlik personeli Gazze’ye gidecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı: Kapsamlı müzakereler yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretleri sonrasında dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'e yönelik diplomatik baskının şart olduğunun altını çizerken Türkiye'nin yardımlarını Mısır üzerinden TIR ve gemilerle kesintisiz ulaştırdığını vurguladı. Gazze'nin yeniden inşası için hazırlıkların sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, bölgeye konuşlandırılması planlanan görev gücüyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü kaydetti. Öte yandan KKTC seçimlerine yönelik de konuşan Başkan Erdoğan, Tufan Erhürman'ı arayarak tebrik ettiğini ve Erhürman'ın bu hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini vurguladı. İşte detaylar...

