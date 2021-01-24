Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ İstanbul merkezli bir firmanın işletmesinde olan Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisine Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından düzenlenen saldırıyı A Haber'e değerlendirdi. Başbuğ saldırının planlı bir şekilde organize edildiğini ifade ederken bölgede Fransa'nın etkisine vurgu yaptı. Başbuğ ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'da attığı adımların bazı batılı güçleri rahatsız ettiğini hatırlatmakta fayda olduğunu ifade etti. .