07 Kasım 2025, Cuma

Türk futbolunda bahis soruşturması şike operasyonuna mı dönüştü?
Türk futbolunda bahis soruşturması şike operasyonuna mı dönüştü?

Türk futbolunda bahis soruşturması şike operasyonuna mı dönüştü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 11:59
Futbolda yürütülen bahis soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle yeni bir boyut kazandı. Spor Hukukçusu Emin Özkurt, sürecin artık bir "bahis operasyonu" olmaktan çıkıp resmi olarak bir "bahis ve şike operasyonu" haline geldiğini belirtti. Bu değişimin temelinde ise soruşturmanın sporda şiddet ve düzensizliği düzenleyen 6222 sayılı kanunun "şike" suçunu tanımlayan 11. maddesi kapsamına alınması yatıyor.
