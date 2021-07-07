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Türk F-16'ları Polonya'da! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2021 02:25
Güncelleme:07.07.2021 02:25
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların "Geliştirilmiş Hava Polisliği" görevini icra etmek üzere Polonya'ya ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların "Geliştirilmiş Hava Polisliği" görevini icra etmek üzere Polonya'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' görevini icra etmek üzere Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne ulaştı. Polonya görevi, 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek."

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