Türk cerrahtan tersine beyin göçü! Almanya’daki kariyerini bıraktı Türkiye’ye döndü

Türk bilim insanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan yaklaşık 30 yılını kanser araştırmalarına adadı. Standford Üniversitesi tarafından dünyanın en etkili bilim insanları arasına seçilen cerrah, Almanya'daki 25 yıllık kariyerini bırakarak, Türkiye'ye ters beyin göçü yaptı. Şimdi İstanbul'da pankreas kanseri üzerine araştırmalar yürütüyor.

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