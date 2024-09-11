11 Eylül 2024, Çarşamba
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Turizmde küresel bir marka: Türkiye | ANALİZ
Türkiye turizm sektörünün gelişim süreci ve sağlam altyapısıyla dikkat çeken ülkelerden biri. Öyle ki 1980'lerde hızla gelişmeye başlayan Türkiye turizmi, günümüzde dünyanın en büyük on turizm ekonomisi arasında yer almış durumda. Detaylar analiz haberimizde...