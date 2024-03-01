Turgut Altınok'a soru soran kişi Mansur Yavaş'ın personeli çıktı! Algı çöktü

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye soran kişinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı.

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