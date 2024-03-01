01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Turgut Altınok'a soru soran kişi Mansur Yavaş'ın personeli çıktı! Algı çöktü

Turgut Altınok'a soru soran kişi Mansur Yavaş'ın personeli çıktı! Algı çöktü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2024 17:12
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye soran kişinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altınok’a soru soran kişi Yavaş’ın personeli çıktı!
Altınok'a soru soran kişi Yavaş'ın personeli çıktı!
Darbeye gidenlerin yol arkadaşı: CHP
Darbeye gidenlerin yol arkadaşı: CHP
ABD savaş gemisi neden Rum kesiminde?
ABD savaş gemisi neden Rum kesiminde?
SİHA ile terörist avı!
SİHA ile terörist avı!
Batı’ya açık mesaj: Bağımsız bir Filistin devleti şart
Batı'ya açık mesaj: Bağımsız bir Filistin devleti şart
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Özgür Özel’den sokak tehdidi
Özgür Özel’den sokak tehdidi
Somali Dışişleri Bakanı A Haber’de
Somali Dışişleri Bakanı A Haber'de
İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar
İş insanını “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar
NATO talep etmişti! Türk birliği Kosova’ya intikal etti
NATO talep etmişti! Türk birliği Kosova'ya intikal etti
Otopark bilmecesi! 13 aydır çivi çakılmadı
Otopark bilmecesi! 13 aydır çivi çakılmadı
Genç Kart uygulaması yürürlükte!
Genç Kart uygulaması yürürlükte!
Daha Fazla Video Göster