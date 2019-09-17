Tunç Soyer'den skandal itiraf! PKK'yı lanetleme ve şehitlere yardım önergesi reddedildi | Video

Bir canlı yayında konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde reddedilen ‘PKK’yı kınama ve şehit ailelerine yardım’ önergesiyle ilgili açıklamaları üzerine CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayına bağlanarak skandal açıklamalarda bulundu.