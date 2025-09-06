06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Tüketicilerin yeni sorunu | Kargo kapıya kadar getirilmek zorunda mı? Kargo şirketleri kapıda teslim için ne diyor?
Tüketicilerin yeni sorunu | Kargo kapıya kadar getirilmek zorunda mı? Kargo şirketleri kapıda teslim için ne diyor?

Tüketicilerin yeni sorunu | Kargo kapıya kadar getirilmek zorunda mı? Kargo şirketleri kapıda teslim için ne diyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 11:52
Müşterilerle kargo firmaları arasında son dönemlerin en önemli sorunlarından biri 'üst katlara teslimat' meselesi. Firmalar kimi ürünleri kapıya kadar çıkarmıyor. Müşteriyse aşağı inmek istemiyor. Peki kargo kapıya kadar getirilmek zorunda mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili İbrahim Güllü anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tüketicilerin yeni sorunu | Kargo kapıya kadar getirilmek zorunda mı? Kargo şirketleri kapıda teslim için ne diyor?
Başkan Erdoğan bugün Malatya’da olacak!
Başkan Erdoğan bugün Malatya'da olacak!
Tüketicilerin yeni sorunu: Kargo teslimi
Tüketicilerin yeni sorunu: Kargo teslimi
Maydonoz Döner satışa çıktı!
Maydonoz Döner satışa çıktı!
300 bininci konut teslim edilecek!
300 bininci konut teslim edilecek!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’de gergin saatler
ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'de gergin saatler
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu!
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu!
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın avukatı savunma yaptı
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı savunma yaptı
Girilmez denilen dağlarda milli yatırımlarımız yükseliyor
"Girilmez denilen dağlarda milli yatırımlarımız yükseliyor"
CHP’de olağanüstü kurultay kararı!
CHP'de olağanüstü kurultay kararı!
Başkan Erdoğan, şehit Süleyman Yılmaz’ın eşiyle görüştü!
Başkan Erdoğan, şehit Süleyman Yılmaz’ın eşiyle görüştü!
Daha Fazla Video Göster