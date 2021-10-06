TÜGVA’ya İBB baskını! TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Beceriksizliğini gençlere saldırarak örtemezsiniz

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali saatler sonra sona erdi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuyu siyasallaştırdı” ifadelerini kullanan Eminoğlu, "Kira sözleşmesi devam eden binamızı çökmeye kalkıştılar." dedi. Eminoğlu, “Beceriksizliğini gençlere saldırarak örtemezsiniz.” şeklinde konuştu.

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